Terni, nuovo schianto lungo ‘solita’ discesa

La discesa che conduce da via Eroi dell’Aria in viale Borzacchini. Uno dei tratti con più impatti a Terni e mercoledì mattina, poco prima delle 12, se ne è aggiunto altro: due auto si sono scontrate senza, fortunatamente, gravi conseguenze per i conducenti. Una donna è stata trasportata in ospedale per alcuni accertamenti. Per la gestione della viabilità ed effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti – personale ufficio incidenti – della polizia Locale. Inevitabili rallentamenti per il traffico.

DISCESA VIA EROI DELL’ARIA, INCIDENTI IN SERIE