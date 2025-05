Torna la ‘Maratona delle acque’, giunta quest’anno all’edizione numero 47. Mercoledì mattina la presentazione dell’evento a firma Amatori Podistica Terni a palazzo Carrara: spazio al percorso del turista da 10 chilometri e quello dell’acqua da 20,5.

Il primo prevede una camminata fino alle Cascate delle Marmore e l’escursione nel parco, poi bus-navetta che riporterà i partecipanti a Terni. Il ‘percorso dell’acqua’ interessa invece anche i ‘Campacci’, il bosco di Larviano e il tracciato per giungere al traguardo. Partenza (9.30) e arrivo fissati alla Passeggiata.

Sabato ci sarà la ‘Festa del podista’ alle 10 negli spazi polifunzionali di via Irma Bandiera, poi nel pomeriggio musica, santa messa nella chiesa di San Paolo, esibizioni e penne party. Domenica, nel giorno della gara, saranno protagonisti anche gruppi folcloristici ed i bambini con i mini percorsi.

«Siamo emozionati – le parole del presidente APT Alessio Schiavo – perché dietro a questi eventi ci sono molti lavori e persone. La novità principale è l’arrivo/partenza dalla Passeggiata in attesa del camposcuola ‘Casagrande’. Cerchiamo sempre di unire lo sport a salute, benessere e promozione del territorio, ci saranno pullman che arriveranno anche da fuori Umbria. Come ad esempio un gruppo di Lucca con 66 persone. Ci aspettiamo una grande festa». Per quel che concerne ci sarà un blocco temporaneo di un paio d’ore al mattino per consentire il passaggio degli atleti.

Si prospettano circa 500 partecipanti. Alla presentazione hanno preso parte anche l’assessore allo sport Marco Schenardi, il delegato provinciale del Coni/espontente della giunta regionale Fabio Moscatelli, il numero uno della Fiasp territoriale Giocondo Talamonti, l’ingegnere Giovanni Di Fabrizio di Asm e Mauro Esposito dell’ufficio scolastico regionale.