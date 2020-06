Terni, domina l’incuria in via Monterotondo

Nell’attesa che si completino tutti i passaggi dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico a Terni, la situazione in molte aree della città dal punto di vista del taglio dell’erba e delle piante presenti negli spazi pubblici non è delle migliori. Ne è un esempio via Monterotondo, nel quartiere di San Giovanni: l’erba alta domina la scena e gli arredi rovinati dal tempo e dall’incuria completano il quadro di degrado. L’area verde è ormai inutilizzabile per i residenti della zona che, come altrove, chiedono un intervento celere per ripulire il tutto e restituire gli spazi a chi potrebbe frequentarli, bambini e anziani in testa.

