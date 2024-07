Terni: donazione all’ospedale in ricordo di Pietro Quintili

Due televisori 24 pollici con supporti per fissaggio a parete, una sedia a rotelle pieghevole e un tavolo servitore per la strutture complessa di oncoematologia. Un comodino ospedaliero con tavolo servitore per la struttura complessa di oncologia – degenza. Questo il materiale che l’associazione ‘Amici di Pietro per Collescipoli’, nata per ricordare l’amico scomparso nel 2022 dopo una lunga battaglia contro una neoplasia cerebrale, ha inteso donare all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. La consegna è stata effettuata martedì dalla mamma di Pietro Quintili, Elizabeth, insieme agli amici che compongono l’associazione. Presenti, per l’ospedale, le dottoresse Ilaria Angeletti e Roberta Martiniani, il professor Arcangelo Liso, il dottor Sergio Bracarda, l’infermiera Federica Festuccia, la caposala Cristina Proietti e il responsabile donazioni del ‘Santa Maria’, Leonardo Fausti.

