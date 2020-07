Terni, donna di 64 anni trovata morta in casa

Tragica scoperta sabato mattina in via Masaccio, a Terni, dove una ternana di 64 anni è stata trovata senza vita all’interno del proprio appartamento posto al secondo piano di un condominio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, avvenuto per cause naturali e probabilmente da un paio di giorni. Oltre a loro i vigili del fuoco del comando provinciale, allertati da una conoscente che non riusciva a contattarla da qualche giorno, gli agenti della polizia Locale di Terni con il nucleo radiomobile ed i medici della Usl Umbria 2.

