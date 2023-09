Terni: donna incinta le strappa la catenina con la scusa di un bicchiere d’acqua. Scattano due denunce

Lo scorso 20 agosto avevano rubato la catenina ad una donna ternana ultrasettantenne, in via Fratelli Rosselli. Per questo, a seguito delle indagini condotte dal personale della III sezione della squadra Mobile di Terni, un uomo e una donna di origini romene – entrambi 46enni – sono stati denunciati per furto con strappo in concorso. La donna, in stato di gravidanza, aveva raggiunto la vittima del furto – affacciata alla finestra posta al piano terra – attraverso il cancello della palazzina. Una volta lì, le aveva chiesto un bicchiere d’acqua. La signora, gentilmente, glielo aveva portato e poi la donna, con una mossa repentina, le aveva strappato la catenina d’oro che aveva al collo, fuggendo a bordo di un’auto insieme ad altri due uomini che la stavano aspettando. Grazie anche alle testimonianze, in particolare quella di un cittadino che stava portando a spasso il cane in zona e che aveva scambiato due chiacchiere con uno degli uomini a bordo dell’auto – un veicolo con targa romena di cui ricordava una parte della targa -, la polizia di Stato è riuscita a risalire a due dei presunti autori del fatto, poi denunciati all’autorità giudiziaria.

