Una donna di 67 anni di origini straniere è stata investita da un’auto, nel pomeriggio di mercoledì, in via Di Vittorio a Terni. Al volante del veicolo – una Peugeot 208 – c’era una donna di poco più di 40 anni. La ferita è stata soccorsa dal 118 e condotta in ospedale per accertamenti: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro si sono portati gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni.

