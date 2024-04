Terni: donna soccorsa in casa in via Romagna

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, degli operatori del 118 e della squadra Volante della questura, lunedì mattina in via Romagna (quartiere borgo Bovio), presso l’abitazione dove vive una donna ternana di 89 anni. A seguito dell’allarme lanciato da una vicina che la sentiva lamentarsi, i soccorritori si sono portati sul posto, sono entrati in casa – con l’ausilio del 115 – ed hanno trovato l’anziana a terra. Era caduta e non riusciva a rialzarsi né a prendere il telefono per chiedere aiuto. La donna, una volta raggiunta, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

