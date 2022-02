Terni: dopo 10 mesi e 200 mila dosi, chiude il polo del ‘Casagrande’

Dall’inaugurazione del 25 aprile 2021 alla chiusura che avviene a dieci mesi di distanza: il polo vaccinale organizzato da istituzioni e Usl presso la palestra dell’istituto ‘Casagrande’ di Terni, chiude i battenti per ‘traslocare’ nella sede centrale di via Bramante. E venerdì mattina l’azienda sanitaria con il direttore generale De Fino e del distretto Federici, il sindaco Latini e la presidente della Provincia Pernazza hanno voluto salutare e ringraziare tutti gli operatori ed i volontari che in questo lasso di tempo si sono spesi per gestire al meglio il più grande hub vaccinale dell’Umbria. Il bilancio – al di là delle quasi 200 mila dosi inoculate – non può che essere ottimo, per l’efficienza dimostrata e la grande opera svolta al servizio della collettività. La speranza è, ovviamente, che strutture del genere non occorrano più – la scuola se ne riappropria, così come la città, finalmente per le attività sportive – perché vorrebbe dire che la pandemia appartiene al passato.

VIDEO – PARLANO IL SINDACO LATINI, IL DIRETTORE DE FINO E LA PRESIDENTE PERNAZZA

VIDEO – INTERVISTA ALLA COORDINATRICE INFERMIERISTICA, PAOLA CALCAGNO