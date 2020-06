Terni, dopo 92 anni di storia il circolo ‘Il Drago’ trasloca

Un lungo capitolo, parte integrante della storia della città, chiuso dalla fatica degli operai che lunedì mattina hanno iniziato le operazioni che gli sono state affidate e che dovrebbero concludersi entro martedì con la riconsegna delle chiavi. Dopo 92 anni, tanti ne sono trascorsi dalla fondazione, il circolo ‘Il Drago’ di Terni cambia sede. Dallo storico e splendido palazzo di via Ludovico Silvestri – lo storico ternano che ne fu proprietario prima della famiglia Morelli -, il circolo trasloca infatti a palazzo Bianchini Riccardi, di fronte alla cattedrale di Terni. Se ciò rappresenterà anche la fine del ‘mito’ che il connubio fra il circolo e la sua sede originaria aveva contributo a creare, in un intrecciarsi di storie, eventi, feste e serate mondane, è presto per dirlo. Magari ne nascerà una nuova, di magìa. Di certo c’è che lo spostamento, obbligato dalla volontà dei proprietari dell’edificio, nel quale domina il salone principesco che tutti a Terni hanno potuto ammirare almeno una volta, lascia un velo di tristezza soprattutto fra coloro che hanno trascorso lì alcuni momenti ed epoche indimenticabili della propria vita. Anche per questo, negli anni a venire, quel palazzo per tanti resterà sempre il ‘Drago’. E la memoria andrà di pari passo con la riflessione, sul tempo che passa, certo, ma anche e soprattutto sui profondi cambiamenti che la città ha attraversato e sta attraversando da tempo, anche dal punto di vista sociale, economico, politico.

