Terni, droga in carcere: tutti assolti

Eranno accusati di aver fatto entrare droga – 21 grammi di cocaina, per un totale di 53 dosi ricavabili – il 22 dicembre del 2017 all’interno del carcere di Terni. Imputati del processo, un 43enne marocchino detenuto – che per l’accusa aveva prelevato e consegnato lo stupefacente al destinatario, lo spacciatore 42enne del napoletano che aveva portato la droga fino al carcere e un 43enne, anche lui di Napoli e detenuto, che aveva materialmente ricevuto la droga in cella. Martedì il tribunale di Terni in composizione collegiale – a fronte di richieste dell’accusa che andavano da 5 a 3 anni di reclusione – ha assolto tutti. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Francesco Mattiangeli e Cristian Giorni.

Condividi questo articolo su