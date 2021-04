Terni, due ‘mini serre’ per la marijuana in casa: arrestato 41enne

Quattro piante di marijuana alte mezzo metro, 403 grammi della stessa droga già essiccata, venti semi da piantare. Questo hanno trovato i carabinieri della sezione operativa di Terni all’interno di un’abitazione di via XX Settembre, abitata dal 41enne U.S., arrestato in flagrante nella tarda serata di venerdì.

‘Beccato’

Le piante erano all’interno di due serre allestite sul terrazzo e nell’armadio della camera da letto dell’abitazione. L’uomo era stato fermato dai militari mentre si trovava a bordo dell’auto di un’amico. La perquisizione in loco ha portato alla scoperta di uno spinello venduto dallo stesso arrestato. I controlli si sono poi spostati presso l’abitazione del 40enne e hanno fatto emergere la droga che ha portato all’arresto disposto dal pm di turno, con applicazione dei domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per l’amico che aveva acquistato la ‘canna’ è invece scattata la segnalazione in prefettura come assuntore.