«Terni e la sicurezza? Manca anche a Marmore e Piediluco»

La sicurezza a Terni ed il territorio. Non c’è solo borgo Bovio al centro dell’attenzione in questi giorni: è un’interrogazione a tirare in ballo anche Marmore e Piediluco.

Furti

A depositarla i consigliere del Pd Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis: «Il problema della mancanza di sicurezza purtroppo riguarda tutto il territorio comunale di Terni, anche se si declina in maniera diversa. In centro e a Borgo Bovio c’è soprattutto il fenomeno delle risse, con conseguenze anche drammatiche, in altre realtà sono i furti negli appartamenti e i vandalismi a farla da padrone. Recentemente, ma anche nei mesi estivi trascorsi i centri abitati di Marmore e Piediluco sono stati oggetto in diverse situazioni, di visite indesiderate da parte di malviventi e ladri e di contro si sono verificati numerosi furti, anche di alcuni motori di barche ancorate presso il lungo lago e danni di vandalismo esasperato su alcune strutture pubbliche ormai danneggiate. Dal momento che le stuazioni di questo tipo stanno creando tra i cittadini angoscia e preoccupazione al punto tale di sentirsi ormai abbandonati nonostante le ripetute segnalazioni dalla noncuranza del governo locale che diventa assolutamente necessario prevenire e/o reprimere comportamenti , reati e attività illecite contro le persone fisiche, la proprietà privata e il patrimonio pubblico. Va dunque intensificata la presenza delle forze dell’ordine». La richiesta all’amministrazione comunale è su «come intende procedere e quali provvedimenti intende mettere in atto sin da subito vista la pericolosità delle situazioni. Altresì di procedere in tempi brevi all’installazione di telecamere per video sorveglianza di contesto e di osservazione che consentano riprese video anche con scarsa illuminazione nei centri abitati di Marmore e Piediluco, nei punti di accesso, anche in osservanza delle disposizioni del Ministero».