Terni e locali ‘sfitti’: altra attività in vendita in via Fratini

di S.F.

«Terni sarà una città che farà concorrenza a New York. Saremo a forte vocazione turistica, ora sì che potete aprire i ristoranti e farvi venire l’idea di un negozio». È un breve passaggio del messaggio social di martedì del sindaco Stefano Bandecchi che, per lo più, si è concentrato sul progetto San Valentino ed i borghi del territorio. A proposito di locali e aperture c’è una certezza che permane al momento e sul quale – sfida complessa – vedremo l’effettiva capacità di invertire la rotta sul tema commerciale legato al centro: restano molti gli spazi liberi in città e nelle ultime ore è apparso l’annuncio di vendita di un’area ristorativa in via Fratini.

TERNI E IL COMMERCIO: IL PIANO PREADOTTATO A DICEMBRE

IL TREND APERTURE/CHIUSURE

Diversi ‘buchi’

Tra via del Leone e via Fratini, due delle zone a più alta densità di locali a disposizione, sono diversi gli spazi vuoti e con cartelli per l’affitto esposti. Oppure altri che hanno avviato dei lavori nel 2021 e, per ora, devono ancora vedere la parola fine. In questo caso la novità delle ultime ore riguarda i 120 metri quadrati dove nel corso del tempo – parliamo di attività recenti – si sono succeduti rispettivamente Kobe Sushi, Madre Carne e Zitto e Magna: tutto in vendita (con mura) per 59 mila euro. «Viene ceduta con tutto il materiale esistente compresa dei tavoli da esterno». Vedremo le azioni concrete per il rilancio.