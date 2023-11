Mercatino Terni, decisione definitiva dopo il passaggio al Foro Boario

di S.F.

Il 2024 si inizierà con le postazioni – le metrature non cambiano, poi con le assegnazioni definitive la storia sarà diversa – nel parcheggio al Foro Boario davanti al McDonald’s. Poi riaggiornamento tra le parti e decisione per mettere la parola fine alla vicenda: in sostanza, tra delucidazioni e richieste, è quanto è emerso nel confronto di venerdì pomeriggio a palazzo Spada tra l’amministrazione comunale ed una parte degli ambulanti del mercatino settimanale di Terni.

OTTOBRE 2023, MERCATINO SETTIMANE: SI TORNA AL FORO BOARIO

Pro e contro

Alla fine nessuna novità di rilievo rispetto ai fatti già conosciuti. La certezza è che per un periodo di circa due mesi gli operatori commerciali dovranno trasferirsi al Foro Boario per i lavori del Pnrr nei giardini de La Passeggiata, poi si vedrà. Seppur al momento l’orientamento – lo si era intuito già da luglio – sia abbastanza chiaro. In ogni caso venerdì c’è stato un tête-à-tête di circa 30 minuti che ha coinvolto il vicesindaco Riccardo Corridore, l’assessore al commercio Stefania Renzi, il dirigente Paolo Grigioni, la posizione organizzativa Sandra Proietti Divi, la dottoressa Anna Cristina Cuppini e una quindicina di ambulanti: «Il passaggio alla Passeggiata è stato indolore a livello di incassi ed i cittadini sono tutti soddisfatti. Sto bene dove sto», il commento della prima commerciante ad esporsi. Tutti allienati? Negativo. «Ci sono delle criticità oggettive, ad esempio gli spazi. E per qualcuno la differenza di incassi c’è stata perché non tutti sono al centro. Non sono contenta», le parole di un’altra protagonista del confronto. C’è anche chi si è lamentato del ‘taglio’ dei proprio posti (da 16 a 10 metri) a causa dei lavori in corso: «C’è stata necessità di toglierli per l’operazione in corso sul sagrato e, in accordo con i tre operatori coinvolti, sono stati trovati dei posteggi migliori», ha spiegato la Cuppini. «Hanno deciso di rinunciare ad alcuni metri temporaneamente». Tirato in ballo il problema delle alberature. In ogni caso la situazione dell’ambulante interessato sarà sistemata.

SETTEMBRE 2023, LA RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE

IL COMUNE E LE FIERE: MIRINO SULLA PASSEGGIATA

Lo spostamento e il ‘sondaggio’

Quindi? Corridore, per fare il punto, ha poi evidenziato che a gennaio e febbraio ci saranno i lavori alla Passeggiata – l’anello esterno – e dunque giocoforza i commercianti si dovranno trasferire al Foro Boario: «Volete ritornare alla Passeggiata o restare al Foro Boario dopo? Siamo aperti ad altre soluzioni, ma non qui sotto», ha ricordato il 55enne avvocato in merito alla decisione di rimuovere i posteggi nell’area di piazza Ridolfi. «Se volete andare al Foro Boario ditelo, sarebbe definitivo». A mettere sul tavolo alcuni dati ci ha pensato un altro commerciante in seguito ad una sorta di ‘indagine’ interna tra gli ambulanti. Le opzioni: Passeggiata disteso su tutto l’ellisse/arco e non uno di fronte all’altro perché creava problemi di posizionamento oppure al Foro Boario nella parte antistante i negozi. Esito? «42 persone preferiscono la nuova dislocazione della Passeggiata, 17 al Foro Boario, 1 indifferente e 1 astenuto». Si sono espressi in 61. Con vicesindaco sorridente visto il risultato.

19 LUGLIO, IL DEBUTTO ALLA PASSEGGIATA

L’ORDINANZA E LE POLEMICHE

La quadra

Nella parte finale del confronto gli ambulanti hanno chiesto – in ottica di assegnazioni definitive – qualche metro in più a disposizione e colonnine per l’energia elettrica alla Passeggiata. Oltre al poter utilizzare l’intero anello del parco. «Tutto già previsto», la risposta di Corridore. «Prima di gennaio niente Foro Boario. Nel contempo – l’invito ai tecnici – facciamo un avviso pubblico per le misure richieste, dopodiché ci possiamo vedere dopo il periodo al Foro Boario per la scelta definitiva. Quella della Passeggiata era giusta». Una delle prime commercianti che si era esposta ha in ogni caso ribadito che «le evidenti criticità c’erano», in riferimento alla necessità del probabile, futuro posizionamento lungo tutto l’arco dei giardini pubblici. Le misure al Foro Boario? La Cuppini ha parlato di 8 metri per 4,5 di profondità ed un totale di 36 metri quadrati nel parcheggio davanti al PalaTerni. Tra due mesi è tempo di nuovo trasferimento.