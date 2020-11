Terni, è morto l’architetto Montano Montani

di F.L.

Terni piange la scomparsa dell'architetto Montano Montani, discendente di una delle famiglie più antiche e conosciute della città. Aveva 78 anni ed è morto all'ospedale Santa Maria di Terni, dove era ricoverato. Uomo di grande cultura e umanità, viene ricordato – dai tanti che in queste ore stanno esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia – anche per la sua grande signorilità. Imprenditore agricolo, era stato a lungo consigliere della Fondazione Carit, nonché socio e presidente del Rotary Club. Il padre, Ercole Felice Montani, era stato invece l'ultimo sindaco di Terni, a metà degli anni '20, prima dell'istituzione del podestà. La famiglia Montani è proprietaria di uno dei palazzi storici di Terni, in piazza Europa, a pochi passi dal Comune, risalente ai primi anni del 1600.