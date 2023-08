Terni e Narni unite nel cordoglio, dicono addio al professor Roberto Stopponi

Profondo cordoglio nelle comunità di Terni e Narni per la scomparsa di un uomo di cultura di grande spessore. Il professor Roberto Stopponi, narnese doc, per anni docente di filosofia e vice preside al liceo classico ‘Tacito’ di Terni, è venuto a mancare all’età di 84 anni. Ricordato per le doti umane, la competenza, una capacità di analisi raffinata e profonda – testimoniata dalle numerose pubblicazioni a sua firma -, ha saputo plasmare tante generazioni di studenti. A Narni era un punto di riferimento e noto è stato anche il suo impegno sul fronte culturale e in seno alla Fondazione Carit dove è stato vice presidente. Anche la redazione e l’editore di umbriaOn esprimono vicinanza e cordoglio per la scomparsa del professore.

