Terni, è online il videoclip di Max Nardari girato al Cmm

di Fra.Tor.

Raccontare il grande cinema in chiave fantascientifica. È stato questo l’intento del regista e cantante Max Nardari per il videoclip del suo nuovo singolo ‘I need you’, girato al teatro ‘B’ del Centro multimediale di Terni, pubblicato in anteprima nazionale giovedì su Tgcom24 e disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Un set interamente ternano

La troupe di professionisti sul set è stata interamente ternana, la produzione infatti è dello studio Cooldesign di Simone Scoppetta, la fotografia di Marco Matteucci, i Vfx di Emiliano Leone, il make-up di Annalisa Bizzarri e i costumi di Renata Ercoli. «L’uscita del video ‘I need you’ è per me e per lo staff di Cooldesign una grandissima soddisfazione», descrive Scoppetta ad umbriaOn. «Siamo partiti da zero meno di due anni fa, qui a Terni sempre rigorosamente lavorando con professionisti del territorio facendo scelte mirate ed anche diversi sacrifici. Ci è stata lanciata la sfida tecnico-artistica da Max Nardari, autore discografico e cinematografico con il quale avevamo già collaborato in passato, e ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato al Cmm di Terni che, nonostante abbia i suoi anni, ci ha consentito di portare a casa un lavoro di alta qualità. Adesso ci riempie di orgoglio vedere l’anteprima di ‘I need you’ su Tgcom24 e ci da il giusto slancio per prepararci alle sfide di domani».

Il ritorno di Nardari

Per Nardari si è trattato di un ritorno a Terni, infatti, nel settembre 2015, girò in città le riprese del film indipendente ‘La mia famiglia a soqquadro’, oggi sulla piattaforma Amazon video e presto in onda su Rai1. Il videoclip ufficiale di ‘I need you’ è stato ideato da Max Nardari con l’obiettivo di omaggiare il grande cinema del passato, in particolare quello fantascientifico dagli anni ‘80 fino al 2010, ripercorrendo film memorabili come Blade Runner, Minority Report, Matrix e Gravity. Lo stesso Max nel video si cala anche nelle vesti del Capitano Anderton del film Minority Report. Accanto a Max, nelle riprese del videoclip, il corpo di ballo della scuola di danza Seil di Terni – seconda classificata agli ultimi campionati del mondo di Hip Hop – coreografato da Eleonora Bordi.

Arricchire il bagaglio dei ragazzi

«Un’esperienza importantissima per i miei ragazzi – racconta Eleonora Bordi – che hanno potuto aumentare la loro curiosità e la loro cultura grazie ad un evento come questo. Siamo abituati ad esibirci nei teatri, quindi live, il videoclip è tutto un altro lavoro, un impatto coreografico che arricchisce il bagaglio dei ragazzi. Bello, tutto, e molto interessante anche per me come coreografa perché mi ha permesso di rapportarmi con cose diverse, un connubio tra la parte video e quella coreografica che mi piace, funziona».