Max Nardari torna a Terni per girare il suo nuovo videoclip

«Ciak si gira». Terni torna a sentire queste parole e lo fa al teatro ‘B’ del Centro multimediale dove mercoledì si sono svolte le riprese per il nuovo videoclip del regista e cantante Max Nardari che torna a Terni dopo circa 5 anni. Nardari infatti, nel settembre 2015, girò in città le riprese del film indipendente ‘La mia famiglia a soqquadro’, oggi sulla piattaforma Amazon video e presto in onda su Rai1. Accanto a Max, nelle riprese del videoclip, il corpo di ballo della scuola di danza Seil di Terni – seconda classificata agli ultimi campionati del mondo di Hip Hop – coreografato da Eleonora Bordi.

Le produzioni a Terni

La troupe di professionisti sul set è interamente ternana, la produzione infatti è dello studio Cooldesign di Terni. «Sono già anni che a Terni si muove qualcosa per il cinema. Una piccola realtà si sta espandendo nel territorio con l’obiettivo di portare produzioni cinematografiche in città, ed è la Cooldesign- spiega il produttore esecutivo Simone Scoppetta – che si avvale di professionisti ‘nostrani’ per riuscire ad organizzare produzioni come quella di oggi. L’impresa non è certo facile ma incontra l’entusiasmo di chi, da fuori, vede questa città come un autentico gioiellino».