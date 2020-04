Terni, E45: l’Arma salva cagnolina in galleria

Per i carabinieri della sezione radiomobile di Terni e per una cagnolina breton, il lunedì dell’Angelo appena trascorso è stato un giorno davvero memorabile. Alle prime luci del giorno, infatti, i militari in servizio di controllo del territorio stavano percorrendo il tratto della E-45 che da Terni va in direzione Perugia quando, all’interno della galleria di Colle Capretto, lunga all’incirca 1.200 metri, hanno notato la cagnolina che vagava pericolosamente al centro della carreggiata stradale, rischiando seriamente di essere investita da un’auto in transito. Senza pensarci un momento i carabinieri hanno azionato le luci di segnalazione e, scesi dal mezzo di servizio, con non poche difficoltà sono riusciti a trarre in salvo la breton, mettendola al sicuro all’interno della cellula posteriore del veicolo.

In salvo e felice

Inizialmente spaventata, la cagnolina ha ben presto fatto amicizia con i militari con i quali ha anche iniziato a giocare festosa. Grazie al microchip sottopelle e alla collaborazione dei carabinieri del comando stazione Forestale di Acquasparta, si è riusciti a risalire al proprietario dell’animale, un cittadino di San Gemini la cui abitazione dista circa 600 metri dal tratto stradale, che alla fine ha potuto riabbracciare la sua cagnolina.