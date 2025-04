Dal 10 al 12 aprile prossimi il liceo classico ‘Tacito’ di Terni – grazie al contributo della Fondazione Carit – organizza la 30° edizione del Certamen Taciteum, tradizionale concorso di traduzione dal latino all’italiano.

Annuncio Pubblicitario

Momento centrale dell’evento sarà la prova: i 71 ragazzi, giunti da licei di ben 9 regioni italiane, la mattina di venerdì 11 aprile metteranno in gioco le competenze acquisite in cinque anni di studio della lingua latina. Si cimenteranno nella traduzione di un brano di Tacito scelto da un’apposita commissione di docenti universitari presieduta dal professor Piergiorgio Parroni, docente emerito dell’università ‘La Sapienza’ di Roma.

Relativamente alla sezione ricerche, i numerosi lavori di approfondimento e di indagine su tematiche tacitiane, elaborati da studenti di vari licei italiani, hanno suscitato il vivo apprezzamento dell’intera commissione e in particolare del suo presidente, il professor Umberto Roberto, docente dell’università Federico II di Napoli e direttore dell’Istituto italiano per la storia antica. Dopo un’attenta analisi, la commissione ha decretato come vincitrice l’alunna Fabiana Marino del liceo classico ‘F. De Sanctis’ di Salerno.

Annuncio Pubblicitario

Intorno, a corollario, altre manifestazioni: la cerimonia di apertura in programma giovedì 10 aprile alle ore 16.30 presso palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit. Seguiranno due conferenze di approfondimento su Tacito tenute dal professor Dario Nappo dell’università Federico II di Napoli e dal professor Claudio Buongiovanni dell’università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

Venerdì 11 aprile la professoressa Paola Mostarda, già docente del ‘Tacito’ di Terni e storica dell’arte, nel corso della mattinata guiderà i docenti degli istituti partecipanti ad una visita ai monumenti della città; nel pomeriggio, alle ore 19 presso la chiesa di San Cristoforo di Terni, si terrà il concerto del laboratorio musica d’insieme del liceo ‘Tacito’.

Annuncio Pubblicitario

La premiazione dei vincitori del Grande Certamen, grazie anche ai contributi del Club Lions Terni Host, del Rotary Club e dell’associazione Tre Torri, si svolgerà la mattina di sabato 12 aprile presso il teatro ‘Secci’ e sarà preceduta da una rappresentazione del laboratorio teatrale del liceo ‘Tacito’. Verrà messo in scena ‘Le donne al parlamento’, un adattamento della commedia di Aristofane sotto la guida della regista Elena Marrone, ex studentessa dell’istituto. Il programma della tre giorni è consultabile al link https://www.iisclassicoartisticotr.edu.it/pagine/xxx-edizione-certamen-taciteum