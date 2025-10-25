di Mariachiara Manopulo

È stata presentata venerdì, nella sala del consiglio comunale di palazzo Spada, a Terni, la nuova squadra provinciale di Forza Italia Giovani Terni, alla presenza del segretario nazionale Simone Leoni, che ha concluso i lavori, e di numerosi dirigenti del partito. L’evento, dal titolo ‘Un nuovo inizio per FI Giovani Terni’, ha visto gli interventi di Edoardo Pannacci, segretario regionale dell’Umbria, Pietro Nevi, segretario provinciale di Forza Italia Giovani Terni, e Leonardo Missinato, segretario comunale. Ha moderato il dibattito Daniele Marcelli, vice sindaco di Avigliano Umbro.

«Siamo una squadra appassionata, motivata e soprattutto unita», ha dichiarato il nuovo segretario provinciale Pietro Nevi, presentando il nuovo organigramma. «Anche se molti di noi sono nuovi – ha aggiunto – abbiamo già dimostrato di voler essere presenti e pronti a metterci in gioco. Oggi Terni e l’Umbria stanno attraversando un momento difficile: l’assenza di un vero polo universitario, la scarsa offerta culturale e lavorativa stanno spingendo molti giovani a lasciare la nostra terra». Nevi ha poi sottolineato l’obiettivo del movimento: «Forza Italia Giovani vuole essere parte della soluzione, non del problema. Vogliamo costruire un gruppo sempre più numeroso e radicato, capace di coinvolgere studenti e giovani lavoratori, e di farli avvicinare alla politica in modo sano, concreto e costruttivo».

Tra le iniziative illustrate, anche il progetto regionale ‘Forza Italia Giovani Scuole’, che avrà due referenti provinciali a Terni. «Il nostro programma per i prossimi anni è ambizioso – ha proseguito -. Vogliamo affrontare temi fondamentali come la sicurezza, la salute mentale, lo sviluppo economico, l’offerta sociale e culturale, e la creazione di nuovi spazi aggregativi e sportivi. Solo così i giovani potranno sentirsi parte attiva della città, ascoltati e protagonisti del suo futuro. Terni deve tornare a essere una scelta concreta e ambiziosa per i giovani».

Nel corso dell’incontro, Nevi ha presentato la nuova segreteria provinciale di Forza Italia Giovani Terni:

Vicesegretario vicario: Edoardo Brisighella

Responsabile della comunicazione: Daniele Marcelli

Responsabile dei rapporti con gli enti locali: Elia Franciosa

Responsabili del progetto ‘Forza Italia Giovani Scuole’: Andrea Guerci e Damiano Matteucci

Responsabile per la sicurezza e le periferie: Francesco Neri

Responsabile per le politiche sociali e giovanili: Giovanni Bussetti

Responsabile per le attività produttive e il lavoro: Francesco Santocchi

Completano il gruppo i coordinatori comunali:

per Amelia, Alessandro Agabiti

per Sangemini, Gabriele Dapporto

Il segretario nazionale Simone Leoni ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in Umbria: «Forza Italia Giovani in Umbria è ormai un movimento d’eccellenza, radicato, forte. In ogni comune abbiamo una comunità di ragazzi e ragazze che si formano e vogliono mettersi a disposizione del partito». Leoni ha ringraziato Daniele Marcelli per il grande lavoro svolto fino ad oggi alla segreteria provincia di Terni – «ha rappresentato un modo di fare politica che funziona, che aggrega e non esclude, che mette al centro la squadra e non il singolo» – e ha poi rivolto un riconoscimento personale a Pietro Nevi: «Oggi assegniamo la guida del coordinamento provinciale a un ragazzo in gamba che conosco da tempo: è una persona seria, valida, un militante instancabile. Al nostro movimento serve proprio questo spirito: non solo giornate in giacca e cravatta, ma anche la voglia di tornare nelle piazze e nei mercati a raccontare la nostra idea di Paese, di regione e di città».

«Terni ce la dobbiamo riprendere, e dobbiamo farlo insieme – ha aggiunto –. Il nostro partito, con Pietro alla guida provinciale e con il segretario comunale Leonardo Missinato, può e deve giocare un ruolo fondamentale nel guidare un’opposizione costruttiva: non solo dentro il Consiglio comunale, ma anche tra la gente.Sono estremamente orgoglioso della grande squadra che abbiamo in Umbria e del lavoro che si sta facendo qui a Terni», ha concluso Leoni. Con la presentazione della nuova segreteria, Forza Italia Giovani Terni apre dunque una nuova fase di impegno sul territorio, con l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni e rafforzare la presenza del movimento nei comuni della provincia.