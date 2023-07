Terni: ecco ‘Orizzonti’, l’associazione di un centrodestra che vuole contare e decidere

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO

«Non è, non sarà un partito politico», come ha precisato uno dei fondatori, l’ex coordinatore provinciale della Lega di Terni, Nico Nunzi. Ma una ‘reunion’, una rimpatriata di esponenti, amministratori ed ex tali del centrodestra, che continuano a fare politica e magari puntano un giorno a siedere di nuovo fra i banchi di chi decide, quello sì. «Ma non vogliamo costruire qualcosa di alternativo. Vogliamo mettere insieme le forze del centrodestra». L’associazione politica e culturale ‘Orizzonti’ ha tolto il velo martedì pomeriggio al PalaSì ed è pronta a iniziare le proprie attività: «Partiamo a settembre ma intanto era giusto mettere un punto» ha detto Nunzi. La cifra è sì ternana – quasi tutta l’ex giunta Latini fa parte o comunque è vicina all’associazione – ma ci sono anche i territori: Otricoli da ‘en plein’ con lo stesso Nunzi, Ceccotti, il sindaco Liberati, ma anche Attigliano e la Teverina, Amelia e via dicendo. Il presidente è, appunto, il consigliere regionale Daniele Nicchi e lo sguardo non può che andare al voto per l’Umbria, tappa ‘pesante’ nel calendario elettorale dei prossimi mesi. In ogni caso si inizia a fare squadra, a programmare («prima di uomini del fare servono uomini del pensare» ha detto un Latini salutato da un lungo applauso), ad organizzare iniziative, con l’obiettivo di agglomerare un pezzo importante del centrodestra. E magari influenzarne le decisioni. C’era, come detto, tutta l’ex giunta Latini meno Masselli, c’erano consiglieri comunali, amministratori ed ex, c’era l’ex parlamentare e commissaria della Lega di Terni, Barbara Saltamartini, che resta un nome di rilievo. Insomma tanti ‘ex’ che magari puntano a togliere di mezzo questa preposizione, per tornare protagonisti.