Terni electric recharge 47 stazioni ricarica: le aree selezionate

di S.F.

Cinque zone di intervento, esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa – per un mancato incasso totale di 83 mila euro – per le aree in questione ed introito per l’affitto novennale delle zone di rifornimento di poco superiore ai 72 mila euro. Via libera per l’installazione di 47 stazioni di ricarica doppie per i veicoli elettrici, legate al piano ‘Terni electric recharge’: sono stati approvati i progetti esecutivi sviluppati dal raggruppamento temporaneo d’imprese composto dalla capofila Umbria Energy S.p.A. e da Asm, aggiudicatario della gara per la realizzazione e la gestione.

TERNI ELECTRIC RECHARGE, GARA AGGIUDICATA

L’AVVISO NELLA PRIMAVERA DEL 2019

Dove saranno posizionate

Le colonnine saranno installate in viale Trento (lato ufficio poste, 2), viale VIII° Marzo (parcheggio ospedale, 2), viale Proietti Divi (parcheggio 1), piazza Dante (parcheggio stazione, 2), via Merlino di Filippo (2), viale Rossini (1), strada di Collescipoli (parcheggio mura, 1), cimitero di Papigno (parcheggio, 1), vocabolo Campacci a Marmore (2), Piediluco (parcheggio capolinea autobus e zona impianti sportivi, 4 in tutto), via Farini (2), via Alfonsine (1), via Natta (2), viale Romagna (1), via Puglie (2), strada Valserra (1), viale Aleardi (2), stadio (parcheggio curva San Martino (1), via Bramante-via Picerno (2), piazzale Bosco (2), via del Maglio (2), via del Centenario (parcheggio Il Polo e palatennistavolo, 3), via Gabelletta (1), Maratta (parcheggio centro commerciale, 2), via Bruno (1), nuovo palasport (3) e via dello Stadio (1). Il procedimento è seguito dal Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Nazareno Claudiani.