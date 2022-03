Nuova tappa in Umbria in arrivo per Gianluca Gori, in arte Drusilla Foera, protagonista di recente a Narni (si è registrato il tutto esaurito). L’attore e regista fiorentino con il suo tour ‘Eleganzissima Estate’ sarà in scena il prossimo venerdì 30 luglio a Terni, come annunciato nella mattinata di martedì: sarà ospite al Baravai – Anfiteatro romano. Biglietti in vendita da domani, mercoledì 9 marzo, sulla piattaforma ticketone.it a partire dalle 12.

