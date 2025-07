«Cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali». Si chiama ‘segretario particolare’, riguarda il ministro della cultura Alessandro Giuli e l’assegnazione, salvo sorprese, riguarderà l’ex capogruppo FdI – ruolo dal quale si è dimessa nei giorni scorsi – in Comune a Terni, Elena Proietti Trotti. Per lei sta per iniziare l’avventura in via del Collegio Romano.