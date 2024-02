Terni, emergenza abitativa: scatta l’assegnazione

di S.F.

Assegnazione degli alloggi popolari a Terni nell’ambito della procedura di fine 2023 per l’emergenza abitativa, c’è la firma della dirigente al welfare Donatella Accardo. L’atto arriva a tre mesi dall’ok alla graduatoria: 7 sì e 35 no in quella circostanza, con doppio ricorso al Tar – in origine le istanze cautelare si sarebbero dovute discutere in camera di consiglio il 20 febbraio – pendente per via delle esclusioni. Ciò avviene dopo la scelta di gennaio da parte dei beneficiari e le aree coinvolte sono viale Brin, via Menotti Serrati, Strada Fontana di Polo, via Piana dei Greci, via Domenico Mascio e via Stocchi, in quest’ultimo caso a Cesi. C’è chi ha chiesto di poter differire la concessione fino a tutto il 2024. Ora resta uno step, vale a dire la stipula della convenzione con Ater per le modalità di utilizzo e la manutenzione.