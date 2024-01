Terni, emergenza abitativa: ci sono due ricorsi al Tar

di S.F.

Era stato annunciato e ora c’è il deposito formale al Tribunale amministrativo dell’Umbria. L’assegnazione degli alloggi popolari nell’ambito della procedura per l’emergenza abitativa – che è altra cosa rispetto all’iter più rilevante scaduto a fine dicembre 2023 – finisce al Tar: domenica 28 gennaio sono stati depositati i due ricorsi contro la determina dirigenziale del Comune di Terni per il via libera, firmata a novembre. Come noto sul tema si sono sviluppate polemiche e manifestazione, ora il terreno di scontro si sposta a Perugia. Da prassi c’è l’istanza per la fissazione dell’udienza: al momento non c’è una data. Vedremo se e come ci saranno risvolti.

21 NOVEMBRE 2023, LA GRADUATORIA DEL COMUNE: 7 AMMESSI SU 42

TUTTE LE POSIZIONI SUL PROBLEMA