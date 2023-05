Terni: encomi e lodi in questura per chi si è distinto nel servizio

Lodi ed encomi in serie mercoledì mattina in via Antiochia, sede della polizia di Stato ternana. Il questore Bruno Failla ha consegnato diversi riconoscimenti premiali al personale che si è distinto in servizio. Roberto Rapaccini è invece stato nominato membro effettivo dell’Anps, l’Associazione nazionale polizia di Stato di Terni.

Encomi

Sovrintendente Roberto Fiorani per aver evidenziato «spiccate qualità ed operative; prendeva parte ad un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia 28 cittadini extracomunitari ed uno italiano responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di sequestrare complessivamente 5,670 chili tra marijuana e hashish. Terni, 18 dicembre 2018».

Sovrintendente Luca Paolucci per avere evidenziato «spiccate qualità professionali, spirito di iniziativa e non comune determinazione operativa; prendeva parte ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino straniero resosi responsabile di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Terni, 15 luglio 2018».

Lodi

Sovrintendente Roberto Fiorani per aver evidenziato «spiccate qualità professionali; espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino tunisino responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Terni, 9 luglio 2018».

Sostituto commissario Gino Mazzitelli (in quiescenza), ispettore capo Gianluca Pennacchioli, assistente capo Gianluca Mantovani, assistente capo Roberto Roccetti per aver evidenziato «capacità professionali; espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con la denuncia in stato di libertà di un cittadino per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Terni, 2 maggio 2018».

Sovrintendente Luca Angeloni, Sovrintendente Roberto Fiorani per aver evidenziato «capacità professionali; espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due cittadini di nazionalità nigeriana responsabili di detenzione, al fine di spaccio, di sostanze stupefacenti e il sequestro di un ingente quantitativo di marijuana. Terni, 20 giugno 2018».

Assistente capo coordinatore Giorgio Bellioni per aver evidenziato «capacità professionali; espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di 12 persone, elementi di spicco della criminalità sarda, che si rendevano responsabili, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, rapine tentate e consumate, riciclaggio di auto ed altro. Nuoro, 18 febbraio 2019».

Assistente capo coordinatore Giorgio Bellioni per aver evidenziato «qualità professionali; espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di sei soggetti resisi responsabili, a vario titolo, di omicidio e di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Terni, 24 luglio 2017».

Chi è Rapaccini

«Roberto Rapaccini, nato a Terni il 17 maggio 1960, sposato con Cristina, medico, e padre di due figli, entrambi medici, ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato alla DIGOS a Venezia e, dopo aver diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chioggia, è stato trasferito al Ministero dell’Interno Sezione Ordine Pubblico, dove, per oltre 20 anni, si è occupato dei più importanti eventi di ordine e sicurezza pubblica, in ambito nazionale e internazionale, compresi i mondiali di calcio negli Stati Uniti nel 1994 e le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Tra i suoi incarichi, anche quello di Ufficiale di Collegamento a Bruxelles, lavorando per la Commissione dell’Unione Europea, sempre nell’ambito della sicurezza e dell’anti-terrorismo. Attualmente in congedo, vive a Terni, è autore di numerose pubblicazioni letterarie e di saggistica ed è un importante artista digitale della scuola pittorica ternana. Tra l’altro, è stato anche autore di una copertina del supplemento 7-Sette del Corriere della Sera; da anni, è autore del blog: Spiritualità e Arte».