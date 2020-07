Terni, esplode caldaia in via Molise: danni e un ferito lieve

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Molise, nella zona di borgo Bovio, a Terni. Presso un’abitazione si è infatti verificata l’esplosione – fortunatamente di live entità – di una caldaia murale. Il primo bilancio – riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto – è di un uomo di 33 anni rimasto ferito in maniera lieve al volto e di alcuni danni alle strutture, in particolare il distacco di una porzione di parete del vano scale. L’uomo coinvolto nello scoppio è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso: le sue condizioni non preoccupano.

