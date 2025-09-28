Tempo di presentazione per la Esseti Basket Terni che, quest’anno, sarà protagonista al campionato di serie C unico. I cambiamenti non mancano.

Lo svelamento c’è stato al Coni di Terni sabato pomeriggio: «Il progetto – le parole del presidente Federico Carli – è iniziato per gioco qualche anno fa in Divisione regionale 2 con la Ternana Basket. L’obiettivo era portare la squadra in Serie C in cinque anni, abbiamo accorciato i tempi raggiungendolo in due anni. Inizialmente l’idea era nata con alcuni amici e mio zio Pietro. Se abbiamo bruciato le tappe il primo ringraziamento va a Pierpaolo Pasqualini, presidente della Union Basket Terni. Il progetto è più amplio e la mia idea è quella di continuare a crescere a partire dal settore giovanile, oltre che con le collaborazioni esterne nella nostra città».

Obiettivi? «Per scelta ho deciso di rivoluzionare la società dello scorso anno. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno partecipato alla Serie D e lo staff, a partire da Luca Salvati e Giuseppe Sampalmieri. Per crescere dovevamo fare un cambiamento drastico. E’ stata dura perché per costruire la squadra dovevamo aspettare che si ufficializzasse il ripescaggio in Serie C. Prima di tutto abbiamo ingaggiato coach Manuel Cilio, con cui abbiamo concordato l’obiettivo di costruire una squadra giovane. La prima cosa che ho detto al coach è che dovevamo lavorare al meglio, non dico quali sono i miei sogni ma l’idea principale era di creare un roster incentrato sui giovani. Volevamo una squadra unita, dentro e fuori dal campo. Il progetto è ambizioso, per andare in B2 ci serve una squadra atletica con età dei giocatori bassa che ci permetta con serenità, anche da parte loro, di perseguire il fine della nostra aspirazione. Ci aspettiamo una presenza importante per il tifo, l’anno scorso abbiamo avuto buone risposte. La mia prima soddisfazione è già quella di vedere il palazzetto pieno».

«Grazie al presidente – le parole del direttore tecnico Pierpaolo Pasqualini – che mi ha dato un compito pieno di responsabilità. Sono onorato di far parte di questo progetto. E’ stato un lavoro intenso, speriamo nel corso dell’anno di toglierci qualche soddisfazione. Tutto è partito dalla scelta dell’allenatore, la sintonia con Manuel Cilio è stata istantanea. Siamo riusciti ad incastrare alcune situazioni di mercato che si sono sciolte favorevolmente». Il coach è Manuel Cilio: «Non voglio altro che ringraziare la dirigenza. Evidente la serenità e l’entusiasmo che c’è in questo progetto. La prima chiamata con il presidente e il direttore è durata un’ora e non abbiamo parlato di contratto ma di dove e quanto ci saremmo allenati. L’entusiasmo era già totale e, infatti, il giorno dopo ho firmato. Da quando siamo ad Acquasparta stiamo lavorando tutti i giorni, vedo i ragazzi che si allenano con voglia. Gli obiettivi importanti si costruiscono giorno per giorno, la strada è quella giusta».

Presente anche il vicepresidente regionale del Coni Fabio Moscatelli: «Molto importante e bello che il presidente voglia puntare sui giovani. Lo sport è una struttura piramidale, c’è un vertice e sotto i ragazzi che cominciano ad approcciarsi con lo sport. Il primo sguardo che viene dato dai bambini è quello di diventare come i giocatori della prima squadra. Questa è una grande responsabilità. Sono venuto a trovare i ragazzi nel ritiro ad Acquasparta e mi ha stupito vedere il loro spirito di squadra». Infine l’assessore allo sport Marco Schenardi: «Nutro una passione per il basket fin da piccolo. Ricordo sempre un aneddoto simpatico. Quando ero piccolo tutti i mercoledì chiedevo a mia madre di dormire nella loro camera, dove c’era la televisione, per guardare di nascosto Milano di Dan Peterson, Mike D’Antoni e Dino Meneghin. Ho un affetto verso il presidente Carli e il direttore Pasqualini, mettono tanta passione in quello che fanno e questo si vive all’interno della società e anche nelle partite. Come Comune di Terni stiamo lavorando per rendere più accogliente il PalaDiVittorio, sperando che le squadre che vengono a giocare a Terni si rendano conto che sia un impianto di prim’ordine. Abbiamo da poco ristrutturato gli spogliatoi, ora toccherà all’impianto di areazione e alle tribune. Sarò presente a tutte le partite, tifando il Basket Terni. Sono felice di vedere il palazzetto pieno, spero lo possa essere anche quest’anno».