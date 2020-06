Terni, evade dai domiciliari: trovato e denunciato

Sessanta persone identificate, trentatrè veicoli fermati, due denunce a piede libero ed una sanzione per violazioni al Codice della strada. Questo il bilancio delle attività condotte martedì pomeriggio a Terni dagli agenti della squadra Volante e del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

Il dettaglio

La prima denuncia ha riguardato un pregiudicato di nazionalità algerina, fermato per un controllo in viale Brin. Dagli accertamenti è emerso che non aveva rispettato un precedente ordine di espulsione emesso dalla questura di Terni. La seconda denuncia, invece, ha riguardato un 32enne tunisino agli arresti domiciliari perché coinvolto nell’operazione antidroga ‘White bridge’ della polizia di Stato. Per ben tre volte non è stato trovato a casa dalla polizia e martedì sera, quando ha fatto ritorno presso il domicilio, è scattata la denuncia per evasione. La sanzione è scattata infine per un 63enne ternano pregiudicato, al volante della moto senza casco e sprovvisto di una patente valida per la guida del veicolo.