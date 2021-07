Ex caserma Stradale Terni, nuovo ‘gestore’. Prezzo in rivisitazione

di S.F.

C’è chi è interessato all’immobile ma la valutazione è da capogiro, superiore ai 3 milioni di euro. Considerata troppo alta da chi ha manifestato una timidissima chance – una nota impresa ternana ha chiesto informazioni – per la possibile acquisizione. Ora tuttavia per l’ex caserma della polizia Stradale di via Avogadro la questione può cambiare perché da alcuni mesi è cambiato il gestore del fondo Sansovino, il proprietario della struttura da oltre 5.600 metri quadrati dislocato su cinque livelli.

Fuori la Serenissima

Ora la partita è in mano alla Castello Sgr di Milano, società fondata – l’azionista di maggioranza è la statunitense Oaktree Capital Management – nel 2007 che si occupa di mercato nella promozione e gestione di prodotti di investimento destinati al mondo immobiliare. Ha preso il posto del vecchio gestore del fondo Sansovino, la veronese Serenissima Sgr. Tra gli edifici a disposizione anche l’ex caserma della polizia Stradale che, a livello territoriale, vede coinvolta in prima linea la Gabetti per il tentativo di vendita: sono loro ad aver ricevuto alcuni interessamenti ternani per l’immobile, con un problema non di poco conto. Il prezzo. In una prima fase era stato fissato a 4 milioni, poi la riduzione a 3,2. Cifra che per il momento non avvicina i potenziali investitori.

Prezzo in rivisitazione

Novità in tal senso sono attese tra agosto e settembre quando si riunirà il ‘consiglio’ del fondo di investimento proprietario dell’immobile di ‘consistenza’ vicina ai 27 mila metri cubi: da quanto si apprende non è escluso che il prezzo possa essere ulteriormente abbassato. Chi è interessato ha fatto notare che si dovrebbe procedere – innanzitutto – con la demolizione per un costo minimo di circa 250 mila euro e un giusto valore sarebbe pari a 800-850 mila euro. Ben distante da quello stabilito dal fondo.

Palazzo ex Ina

In realtà il fondo Sansovino aveva a disposizione – per un breve periodo se ne è occupata la Prelios Integra – una parte del palazzo ex Ina in piazza Europa. Nelle ultime settimane la Gabetti ha concluso la vendita (ci sono centinaia di metri quadrati per appartamenti e autorimessa) ad un soggetto del territorio. La vera sfida tuttavia è risolvere l’impasse dell’ex caserma della polStra, uno spettacolo non certo gradevole – considerando il posizionamento centrale, a pochi metri dalla stazione ferroviaria – da osservare.