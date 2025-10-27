Riqualificazione dell’ex Globus Tenda in viale Trieste, c’è chi chiede aggiornamenti in merito al tentativo di riqualificazione della struttura ternana. Il mirino è in particolar modo sul tentativo della Provincia attraverso la partecipazione al bando ministeriale.

MARZO 2025, IL TENTATIVO DELLA PROVINCIA PER QUASI 4 MILIONI DI EURO

«L’argomento dell’interrogazione – sottolineano i consiglieri del Pd Michele Di Girolamo, Leonardo Patalocco, Pierluigi Spinelli ed Emidio Gubbiotti – rientra nelle competenze della Provincia di Terni, ma al contempo l’area urbana in questione ricade nel territorio del Comune di Terni». Tutto in abbandono da quasi un decennio.

L’EX GLOBUS TENDA A FINE 2023 – FOTOGALLERY

«La Provincia di Terni ha assegnato la progettazione – sottolineano i quattro – dell’intervento di riqualificazione dell’area, che prevede la demolizione dell’esistente e la realizzazione di nuovi volumi e relativa impiantistica e strutture all’aperto con la sistemazione del verde per un importo lavori di 3,8 milioni di euro, che comprendono anche la sistemazione della palazzina adiacente al palazzetto del basket; la Provincia di Terni aveva informato gli organi di stampa, che aveva aderito ad un bando pubblico della presidenza del consiglio dei ministri per la realizzazione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso finalizzando l’intervento alla riqualificazione e funzionalizzazione della struttura del Globus tenda di viale Trieste».

IL VINCITORE DEL CONCORSO. PARTE LA CACCIA AI FONDI

A tutt’oggi – proseguono i Dem – la struttura «perdura nel suo stato di abbandono e degrado e non si hanno più notizie dell’evoluzione della partecipazione della Provincia di Terni al bando pubblico; con il passare del tempo è aumentato il degrado della struttura e peggiorate le condizioni igienico e sanitarie dell’area che ricordiamo si trova nelle immediate vicinanze delle scuole». L’interrogazione è dunque per avere delucidazioni sull’esito del bando e, in caso di risultato negativo, che opzioni sono sul tavolo per risolvere il problema.