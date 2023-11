Ex Globus Tenda Terni in attesa del restyling: chiuso il II grado del concorso – Fotogallery

di S.F.

Un argomento di cui ciclicamente si torna a parlare, d’altronde la struttura non è proprio nascosta in qualche zona sperduta del territorio. Anzi, è l’opposto considerando che a pochi metri ci sono importanti istituti scolastici ed impianti sportivi per nuoto, calcio e basket: parliamo dell’ex Globus Tenda che, come noto, da oltre un anno è al centro di un concorso di progettazione avviato dall’ente proprietario, la Provincia. A che punto siamo? Il 16 ottobre scorso è scaduto il termine del II grado dell’iter.

GENNAIO 2023, LA PROROGA PER IL CONCORSO DI IDEE

AGOSTO 2022, LA PROVINCIA AVVIA LA PROCEDURA PER IL CONCORSO

FALLIMENTO GLOBUS TENDA, IN QUATTRO CONDANNATI A RISARCIRE

Che succede? Tre in lizza

La pubblicazione del concorso di progettazione per la riqualificazione – ad uso delle strutture scolastiche e sportive – del complesso è del 17 agosto 2022, quindi la lunga procedura tra I grado con sei proposte ammesse e il II, scaduto di recente con iter in mano al responsabile del procedimento Marco Serini. In questo il via libera è arrivato per le tre con punteggio più alto (rispettivamente 84, 71 e 71). Il vincitore alla fine avrà 35 mila euro. Bene. Ma quanto costa il restyling vero e proprio? La stima del 2022 per la rimessa in funzione è di 2,4 milioni di euro (di mezzo c’è anche il lavoro sull’ex casa del custode, è dall’altro lato della strada). A giudicare è la commissione composta dalla dirigente Stefania Finocchio, dallo stesso Serini, da Vanessa Elefante e Junior Moreno Polleggioni con Luigi Di Paolo componente supplente. Nel contempo, giocoforza, la situazione è rimasta invariata. All’interno dell’area ci sono anche due veicoli abbandonati.

