Terni, ex Meeting Point via Cavour: per l’asta si riprova a quota 35.750 euro

di S.F.

Nuovo anno e altro tentativo. Il Comune di Terni non molla la presa sul fabbricato commerciale al civico 109 di via Cavour, vale a dire l’ex Meeting Point: avviato un ulteriore iter per l’alienazione con locale da 40,80 metri quadrati e magazzino di poco inferiore ai 7 metri quadrati.

OTTOBRE 2023, L’ULTIMA ASTA DESERTA

AGOSTO 2022, ASTA DESERTA

FEBBRAIO 2021, ASTA DESERTA

La novità? Il valore a base d’asta. Passa dai precedenti 53 mila euro agli attuali 35.750 euro, «tenuto conto del costo degli interventi necessari al ripristino dell’accesso al civico 109 e del muro di separazione con l’adiacente locale di proprietà privata». Sono quantificati in poco più di 17 mila euro. Se ne occupa il responsabile del procedimento, l’architetto Angelo Baroni.