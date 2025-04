di Fra.Tor.

«È fondamentale che a Terni non si perdano posti di lavoro, ma è anche fondamentale che le aziende rispettino i mandati che hanno avuto». Così il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a margine dell’incontro di mercoledì mattina in Comune con una rappresentanza dei lavoratori della Gls. Lavoratori che da giorni sono in sciopero «perché l’azienda si rifiuta di pagarci l’indennità di trasferta, sottraendo dalle buste paga circa 350 euro, oltre a costringerci ad utilizzare mezzi che necessiterebbero di manutenzione, uno infatti ha preso fuoco recentemente. E come se non bastasse non ci è stata rinnovata la copertura sanitaria». Il primo cittadino ha detto che «le istanze presentate dai lavoratori sono giuste. Siamo venuti a conoscenza che in altre sedi in Umbria alcuni problemi sono stati risolti e che nel Lazio pare ci siano stati degli accordi poi non rispettati. Noi a breve incontreremo la proprietà, abbiamo già contattato la sede principale Gls, con loro abbiamo un rapporto aperto e continueremo a trattare. È un problema che converrebbe a tutti risolvere molto rapidamente perché non ci rimetterebbero tanto i lavoratori quanto gli imprenditori». I lavoratori definiscono l’incontro di mercoledì mattina «proficuo, per il momento. Aspettiamo l’incontro di oggi pomeriggio in Provincia al quale saranno presenti le sigle sindacali e forse anche l’azienda, per poi trovare una soluzione che ci riporti al lavoro in maniera dignitosa».

