Terni, ex scuola via Trevi in vendita per 229 mila euro: asta

di S.F.



Superficie catastale di 304 metri quadrati per una consistenza di 1.460 metri cubi. Con un piano seminterrato, il primo ed un altro rialzato: si tratta dell’ex scuola elementare di via Trevi, tra borgo Bovio e Rocca San Zenone a Terni, costruito oltre 70 anni fa. Qual è la novità? Il Comune ha avviato il tentativo di alienazione approvando il nuovo bando. Asta pubblica in arrivo.

Il prezzo

La struttura è molto vecchia ma il ministero ha da anni messo nero su bianco che non ha alcun interesse culturale. L’edificio ha subito diverse ristrutturazioni nel corso degli anni, ma essendo nato per l’utilizzo scolastico, ha le classici suddivisioni interne con aule e piccoli locali di servizio. Facile immaginare le condizioni. Ma cosa ci si potrebbe fare? La destinazione è per insediamenti residenziali di conservazione dei volumi, come approvato in variante urbanistica dal consiglio comunale nel febbraio 2011. Non è economico: prezzo base da 229.500 euro e cauzione provvisoria – se mai si presentasse qualcuno – da 45.900 euro. Impegnati nella procedura la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci ed il Rup Angelo Baroni. Curiosità: in allegato tra i documenti c’è anche un accertamento generale della proprietà immobiliare firmata il 30 aprile del 1940 (in quell’anno Almo Pianetti e Guido Girardi) dal podestà, vale a dire il capo dell’amministrazione comunale durante il regime fascista. Di fronte all’ex scuola c’è un’altra struttura ‘storica’, l’ex teatro Trianon.