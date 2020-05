Caos in via Alfonsine, incidente a tre con bus

Pomeriggio ‘nero’ per la viabilità e gli incidenti in zona Cospea, quello di giovedì a Terni. Contemporaneamente al sinistro in cui è rimasto ferito un 20enne in piazzale Senio, lungo via Alfonsine, in direzione Narni, un altro incidente ha visto coinvolti un autobus urbano e due autovetture. Secondo una prima ricostruzione il bus era fermo per far scendere dei passeggeri ed è stato superato da una Citroen condotta da una donna che, mentre compiva la manovra, è stata tamponata sul lato sinistro da una Opel – condotta da un uomo – che sopraggiungeva. In seguito all’impatto, la Citroen è finita contro il bus. Conseguenze: tre veicoli danneggiati, nessun ferito ma strada ostruita e circolazione in tilt. Lunghe code – anche in ragione del sinistro di piazzale Senio – si sono formate in tutta la zona ed anche in alcune strade secondarie prese ‘d’assalto.

