Terni, festa fuori dal locale per la fine del lockdown: maxi multe

Sono state sanzionate dalla polizia di Stato con multe da 400 a 3 mila euro, sei persone – quattro ternani e due stranieri – che lunedì sera intorno alle 21 si sono riuniti presso un locale della movida ternana – nei pressi di piazza dell’Olmo – per festeggiare la fine del ‘lockdown’ ed il ritorno ad una male interpretata ‘normalità’. Sanzionato anche il titolare del locale che aveva favorito l’assembramento, servendo ‘shottini’ in bicchieri di vetro su due botti davanti al locale, utilizzate a mo’ di tavolino. Per l’esercente – riferisce la questura di Terni – si valuta anche la sospensione della licenza, oltre alla sanzione amministrativa.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON