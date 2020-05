Terni, multe per ‘shot’ fuori dal locale: «Io complice di un festino? Non scherziamo»

Sono state sanzionate dalla polizia di Stato con multe da 400 a 3 mila euro, sei persone – quattro ternani e due stranieri – che lunedì sera intorno alle 21 si sono riuniti presso un locale di piazza dell’Olmo, «per festeggiare la fine del ‘lockdown’ – riferisce la questura in una nota – ed il ritorno ad una male interpretata ‘normalità»’. Sanzionato anche il titolare del locale «che aveva favorito l’assembramento, servendo ‘shottini’ in bicchieri di vetro su due botti davanti al locale, utilizzate a mo’ di tavolino. Per l’esercente – prosegue la nota – si valuta anche la sospensione della licenza, oltre alla sanzione amministrativa». Il locale in questione è l’Urban Beerhouse.

Parla il titolare del locale: «Non sono complice di alcun ‘festino’»

A parlare con umbriaOn, spiegando l’accaduto dal proprio punto di vista, è Andrea Caromani, titolare del locale di piazza dell’Olmo – Urban Beerhouse – sanzionato dalla polizia lunedì sera: «Sto passando da complice di un ‘festino’ – afferma – quando qui sono la vittima. Sicuramente avrò le mie colpe e avrò commesso i miei errori, ma passare per quello che non sono quando stavo svolgendo il mio lavoro, facendo consegne da una casa all’altra, non ci sto. Vorrei raccontare come è andata – prosegue -. Tre ragazze, correttamente in fila e distanziate, aspettavano il loro ordine all’esterno del locale. Nel frattempo è arrivato un signore di circa 45 anni che mi ha chiesto un cocktail e al quale ho risposto che non li facevamo. L’uomo a quel punto ha ordinando 6 shot e io, preso dalle mille cose (ordini per consegne a domicilio, ricerca dei vari indirizzi perché non siamo abituati a questo metodo di lavoro, scontrini), ho risposto frettolosamente di sì chiedendogli di andarli a consumare distanti dal locale. E così è stato. Dopo circa 20 minuti è tornato chiedendo il secondo giro nella stessa modalità, ma io avevo terminato i bicchieri per l’asporto e ho dovuto servire 3 dei 6 shot in vetro. Di questo faccio mea culpa. Pensando che l’uomo andasse nuovamente a bere con i suoi amici lontano dal locale, tranquillamente sono partito per una consegna a domicilio. Al mio ritorno ho trovato 2 pattuglie e 7 poliziotti che discutevano con quelle persone. Un agente è venuto da me a chiedere il motivo per il quale io avessi permesso loro di bere fuori dal mio locale e lì io ho raccontato semplicemente la verità, sostenuto da uno dei clienti che sosteneva che io gli avessi chiesto di allontanarsi. Io ho sicuramente sbagliato con la storia dei 3 shot in vetro – dice Andrea -, però in questo periodo dove cerchi di fare tutto da solo per limitare le spese, dover anche controllare cosa fanno le persone distanti dal tuo locale credo sia veramente assurdo».