Intervento dei vigili del fuoco di Terni nella prima serata di mercoledì a borgo Rivo, in via del Cormorano, per l’incendio di un garage privato. Lo spazio, utilizzato come rimessa, conteneva materiali vari, non veicoli né attrezzi da lavoro. Nell’accaduto non si registrano feriti. Il personale del 115 ha provveduto rapidamente a domare le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza.

