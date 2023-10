Terni, fiere il 19 novembre ed il 10 dicembre: pronto l’ok per la Passeggiata

di S.F.

Fiere del Cassero e di Santa Lucia rispettivamente in programma il 19 novembre ed il 10 dicembre. Non è ufficiale ma, salvo ripensamenti dell’ultimo ora, si svolgeranno alla Passeggiata di Terni nonostante il cantiere Pnrr in corso: lo si evince dall’ordine del giorno della giunta comunale fissata per giovedì pomeriggio alle 15. Nella scorsa settimana era emersa l’intenzione dell’amministrazione – sulla scia di ciò che è accaduto per il mercatino settimanale – di stoppare lo svolgimento tra piazza Ridolfi e corso del Popolo, ora c’è l’atto pronto da far passare sul tavolo dell’esecutivo.

