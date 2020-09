Terni, finisce con l’auto contro il passaggio a livello Ast

Disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, domenica pomeriggio in viale Brin per una 84enne ternana che, al volante della sua Lancia Y, è finita contro una delle barriere del passaggio a livello di Acciai Speciali Terni. L’anziana non avrebbe sentito il campanello che segnala la chiusura e, forse anche disturbata dal sole, ha impattato contro la base e riportato alcuni danni al parabrezza della vettura. Soccorsa dal 118 ma solo per accertamenti, è in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su