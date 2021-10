Terni, Flaminia: muore centauro di 24 anni, grave una 22enne

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la Flaminia nel territorio comunale di Terni, nel tratto compreso tra San Carlo e Molinaccio di Spoleto. L’impatto ha coinvolto una Kawasaki proveniente da Spoleto ed un autocarro Iveco: purtroppo ha perso la vita un 24enne centauro residente in provincia di Terni, mentre la 22enne che era con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata al Santa Maria per il politrauma riportato; è ricoverata in rianimazione. Dalle prime informazioni raccolte l’uomo avrebbe perso il controllo per poi terminare contro il mezzo pesante – inutile il tentativo di evitarlo – e infine sotto il guardrail a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed il personale Anas. La statale è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi. Illeso il conducente dell’autocarro, un uomo di Fermo.

IMPATTO MORTALE LUNGO LA FLAMINIA – VIDEO

Seguono aggiornamenti