Terni, Foconi stacca il pass per le finali degli assoluti italiani

Ci sarà anche Alessio Foconi a La Spezia dal 7 al 12 giugno per le fasi finali dei campionati assoluti di scherma. Il fiorettista ternano ha ottenuto il pass salendo sul podio nella seconda prova nazionale al polo fiere di Lucca. Per lui c’è l’argento: l’unico a fermare l’atleta in forza all’Aeronautica Militare è stato Francesco Ingargiola (Fiamme Oro Roma), vincitore per 15-12 nell’atto conclusivo. In precedenza il fuoriclasse ternano aveva eliminato Giulio Lombardi ed Edoardo Luperi. «La paura prima della gara penso sia una delle cose più normali per uno sportivo. Non ci crederete ma anche io ho paura prima delle gare. Il consiglio che posso – le sue parole – dare è quello di accettare la paura, di ascoltarla e non fermarla. Ascoltarsi e prepararsi, cioè sentire quelle paure prima dell’incontro, ti farà essere preparato perché le hai già vissute ed elaborate».

