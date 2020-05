Terni, fontana piazza Tacito: via i mosaici

Via i vecchi mosaici di Corrado Cagli, trasferimento nel laboratorio allestito negli ex studi di Papigno e posa dei nuovi prodotti a Roma. Prosegue il lavoro di distacco alla fontana di piazza Tacito dove, lunedì, è stato fatto un nuovo passo in avanti in relazione alla VI° fase del recupero: in azione ci sono i tecnici del raggruppamento ‘Zodiaco’, bloccato per oltre due mesi a causa delle restrizioni per contenere la diffusione del covid-19.

IL BLOCCO PER IL COVID

Il tunnel?

Non sarà sfuggito che ormai da settembre le opere relative alla realizzazione del tunnel sotterraneo sono ferme. Interlocuzioni tra Comune e soprintendenza – di recente è stata rilasciata l’autorizzazione in merito – sul da farsi e, circa un mese fa, il via libera per la modifica del progetto con delocalizzazione sull’altro lato della piazza (vicino l’edicola) rispetto all’idea originaria. Tra gli obiettivi – fanno sapere da palazzo Spada – c’è quello di non creare un ostacolo fisso ad un possibile sviluppo di riqualificazione della parte verso via Battisti; in questo modo si riduce inoltre la griglia protettiva.