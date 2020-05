Fontana piazza Tacito, covid cambia i piani

Una ‘dimenticanza’ nell’allegato 3 dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte che ha fatto scattare l’allarme e le richieste di rettifica. Si parla della categoria dei restauratori – beni culturali in primis – che, in un primo momento, sono rimasti fuori dalla possibilità di tornare in attività nella ‘fase due’: sabato pomeriggio una delle Faq governative ha riguardato proprio questo argomento per dare il via libera alla prosecuzione dei lavori. C’è un cantiere a Terni in particolar modo interessato dalla vicenda, quello della fontana di piazza Tacito: ora si può iniziare a ridisegnare la roadmap dopo la sospensione forzata.

TERNI, L’ALTRO CANTIERE RILEVANTE STOPPATO CON LAVORI IN CORSO: SCUOLA CARDUCCI

Il chiarimento e la ripresa



Da palazzo Chigi sabato hanno fatto sapere che «sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici. Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95)». Una comunicazione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Carla Tomasi, mandataria del raggruppamento ‘Zodiaco’ impegnato da tempo nella VI° fase del restauro della fontana di piazza Tacito: «Con questo chiarimento – spiega – sappiamo che siamo in fase operativa. C’erano già tante professionalità e situazioni diverse, il covid-19 ha creato ulteriori criticità da affrontare ex-novo. Non è facile fare tutto da remoto e, in contesto del genere, sapere che il tuo codice Ateco non è tra quelli presenti nell’allegato del Dpcm vuol dire fermarsi». Paolo Pastorello (studio Crc) e Anna Borzomati (ditta individuale) completano il quadro del team di lavoro.

LA COPERTURA PER AVVIARE LO STACCO. POI LA PANDEMIA BLOCCA TUTTO

La riorganizzazione

Evidente come le tempistiche siano cambiate: «Insieme a tutto il gruppo operativo e all’assessore Benedetta Salvati ci sono già stati vari contatti, tra cui una videoconferenza con più soggetti interessati per ripartire. C’era questa assurda – sottolinea sul Dpcm – difficoltà, ora è superata. Abbiamo un problema in meno e martedì c’è una riunione per parlarne: tutti i passaggi devono essere ufficializzati perché c’è una modalità procedurale tipica dell’appalto pubblico e in questo momento siamo ufficialmente sospesi per via decreti. Ora la macchina riprenderà a muoversi, si volta pagina: il cantiere richiederà un coordinamento per tutti gli interventi di vario genere come luci, acque e impiantistica».

LA CONSEGNA SOTTO RISERVA NEL MAGGIO 2019

Lo stacco

L’emergenza covid è arrivata mentre si stava preparando una delle fasi più delicate dell’intero lavoro sulla superficie musiva: «L’effettivo inizio dell’attività a Papigno – è qui che finiranno – sarà con l’avvio degli stacchi dei frammenti. I nuovi mosaici invece sono stati completati. Occorrerà ripristinare le condizioni di sicurezza e fare tutti i passi necessaria sia da parte nostra che dalla stazione appaltante». Intanto all’interno del cantiere cresce il verde in diverse aree, anche nel tunnel. Una delle conseguenze dello stop.

LA DIREZIONE DEI LAVORI TUTTO ‘IN ROSA’