L’avvocato Francesca Carcascio è la nuova presidente della Camera Penale di Terni. Lo ha deciso il consiglio direttivo eletto lo scorso 29 settembre. Vice presidente è Massimo Oreste Finotto, segretario Claudio Biscetti e tesoriere Andrea Solini Colalè.

Ora il prossimo step è la definizione dei componenti le commissioni – convegni ed eventi, osservatorio carcere, gestione sito e giurisprudenza, Miur, difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato – in cui è articolato l’organismo.

Dal nuovo direttivo – composto, oltre i citati, dagli avvocati Francesca Romana Fortunati, Andrea Massi e Matteo Mandò – giunge «un ringraziamento ai membri del direttivo uscente per l’attività da loro profusa nel periodo di conduzione della Camera».