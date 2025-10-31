di S.F.

Un periodo bello ‘vivo’ per il Comune di Terni sul fronte Tar. Non c’è solo la maxi partita stadio-clinica al centro dell’attenzione in questo periodo: mercoledì 30 ottobre è stato infatti depositato un altro ricorso che impugna un atto di palazzo Spada.

C’è infatti chi ha deciso di attivarsi per impugnare l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio. Non la prima volta che accade, d’altronde le polemiche su questo argomento ci sono da parecchi anni. Ora ci risiamo. Per ora non è stata fissata l’udienza per la trattazione. Resta il nodo dell’articolo 29.